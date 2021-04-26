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Подросток переделал сигнальный пистолет в боевое оружие, чтобы убить своего знакомого
Фото: pixabay / fsHH

Подросток переделал сигнальный пистолет в боевое оружие, чтобы убить своего знакомого

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Московская область, Дмитров Карта всех событий

В Дмитрове задержан подросток, который пытался убить своего знакомого. Об этом в понедельник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, задержанным оказался 17-летний юноша. Вечером 25 апреля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он вошел в дом своего знакомого и выстрелил в него из сигнального пистолета. Причем пистолет был предварительно переделан в боевое оружие. Потерпевший выжил, получив серьезные повреждения в области головы.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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