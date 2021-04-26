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Москвичка зарезала своего супруга в ходе бытовой ссоры на северо-востоке столицы
Фото: Pexels

Москвичка зарезала своего супруга в ходе бытовой ссоры на северо-востоке столицы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Олонецкий проезд Карта всех событий

На северо-востоке столицы москвичка зарезала своего супруга в ходе бытовой ссоры. Об этом в понедельник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел вечером 25 апреля в квартире, расположенной в Олонецком проезде. Между супругами были натянутые отношения. В тот день они также ссорились и в какой-то момент женщина, потеряв над собой контроль, схватилась за нож. Она нанесла своему мужу один удар в область груди. Рана оказалась смертельной — мужчина скончался на месте.

Вскоре злоумышленница была задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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