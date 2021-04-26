Мужчина зарезал своего собутыльника в Зеленограде

Фото: Pixabay

Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в совершении убийства в Зеленоградском округе столицы. Об этом в понедельник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, задержанным оказался житель столицы 1960 года рождения. Днем 23 апреля он выпивал со своим знакомым в квартире. В какой-то момент между мужчинами завязалась ссора. В этот момент злоумышленник, вероятно, взял нож и нанес своему оппоненту несколько ударов. Последний от полученных ран скончался на месте.

Иванова уточнила, что после убийства мужчина вынес тело потерпевшего в холл жилого дома. Вскоре преступника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Читайте также: Сотрудник московского театра Et Cetera упал на сцену с высоты более двух метров