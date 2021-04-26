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Сотрудник московского театра Et Cetera упал на сцену с высоты более двух метров
Фото: pixabay.com

Сотрудник московского театра Et Cetera упал на сцену с высоты более двух метров

Ростислав Зубков

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Фролов переулок, 2 Карта всех событий

Сотрудник московского театра Et Cetera упал на сцену с высоты более двух метров и получил серьезное повреждение. Об этом в понедельник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника «ВМ», инцидент произошел вечером 25 апреля. Во время разбора декорацией 43-летний машинист сорвался с деревянного настила, расположенного над сценой на высоте 2,5 метра.

Мужчину госпитализировали. В больнице у него диагностировали перелом позвоночника. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

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