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Четырнадцать работников предприятия госпитализировали с отравлением на Сахалине
Фото: mos.ru

Четырнадцать работников предприятия госпитализировали с отравлением на Сахалине

Кирилл Николаев

Происшествия

Четырнадцать работников предприятия в Углегорске Сахалинской области госпитализированы с отравлением. Об этом во вторник, 4 мая, сообщила пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Ксения Сахарова.

По ее словам, в настоящее время состояние работников улучшилось. Угрозы жизни нет. Врачи продолжают лечение пациентов.

Причины и обстоятельства случившегося выясняют органы Роспотребнадзора. Также проверку организовала прокуратура Сахалинской области, сообщает РИА Новости.

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