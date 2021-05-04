Четырнадцать работников предприятия госпитализировали с отравлением на Сахалине

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Четырнадцать работников предприятия в Углегорске Сахалинской области госпитализированы с отравлением. Об этом во вторник, 4 мая, сообщила пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Ксения Сахарова.

По ее словам, в настоящее время состояние работников улучшилось. Угрозы жизни нет. Врачи продолжают лечение пациентов.

Причины и обстоятельства случившегося выясняют органы Роспотребнадзора. Также проверку организовала прокуратура Сахалинской области, сообщает РИА Новости.

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