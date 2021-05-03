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Названа причина госпитализации актера Олега Вавилова
Фото: Театр Сатиры / satire.ru

Названа причина госпитализации актера Олега Вавилова

Евгения Владимирова

Происшествия

Народный артист Олег Вавилов рассказал о своем самочувствии. Накануне артиста госпитализировали в Боткинскую больницу.

Актер рассказал, что чувствует себя удовлетворительно, ему поставили вторую капельницу. На данный момент его давление в норме.

По словам артиста, причиной плохого самочувствия является смена погоды. Ранее по этой же причине было госпитализировано еще несколько артистов.

— Я жду прихода очередного врача. <...> Настроение у меня нормальное, придется полежать на профилактике. Не я один такой первый, — цитирует Вавилова РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что Олег Вавилов был госпитализирован после спектакля в Театре сатиры.

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