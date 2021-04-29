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Светлану Светличную выписали из больницы
Светлана Светличная

Светлану Светличную выписали из больницы

Полина Долганова

Звезды

Советскую и российскую актрису Светлану Светличную выписали из больницы имени Юдина в Москве. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили РИА Новости в медучреждении.

— У нее была выписка сегодня в 10.30, — заявил источник агентства.

Ранее СМИ писали о госпитализации артистки по причине инсульта или подозрения на инсульт.

Уточняется, что Заслуженная артистка РСФСР пребывала в отделении неврологии в состоянии средней тяжести.

Напомним, 27 апреля сын Светличной Алексей Ивашов сообщил, что актрису выписывают из больницы и подтвердил, что с ней все в порядке.

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