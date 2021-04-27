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Сын Светланы Светличной сообщил, что актрису выписывают из больницы
Кадр из фильма «Моя Правда. Светлана Светличная

Сын Светланы Светличной сообщил, что актрису выписывают из больницы

Полина Долганова

Звезды

Заслуженную артистку РСФСР, актрису Светлану Светличную выписали из больницы на следующий день после госпитализации. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщил ее сын Алексей Ивашов.

— Была (госпитализация — прим. «ВМ»)... Она сегодня выписывается уже домой, — сказал мужчина.

В разговоре с РИА Новости Ивашов подтвердил, что с актрисой все в порядке, однако от дальнейших комментариев он отказался.

Напомним, в понедельник, 26 апреля, стало известно о госпитализации Светличной. При этом точная причина госпитализации артистки осталась неизвестной.

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