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СМИ: Светличную снова госпитализировали с подозрением на инсульт
Фото: YouTube

СМИ: Светличную снова госпитализировали с подозрением на инсульт

Анастасия Прохорова

Петр Жуковский

Звезды

Актриса Светлана Светличная снова была госпитализирована с подозрением на инсульт в одну из московских клиник.

— Светлана сейчас находится в столичной больнице имени Юдина. Артистку доставили в клинику с подозрением на инсульт, — сообщает источник.

Близкий друг актрисы актер Иван Николаев сказал, что ничего не знает о ее госпитализации. Он отметил, что во время их последней встречи артистка выглядела хорошо.

— Выглядит она хорошо. А здоровье, сами понимаете, в 80 лет уже не может быть хорошим. Сейчас буду звонить ее родным, справлюсь о ее самочувствии, — сообщил Николаев.

В конце ноября 2020 года артистка перенесла инсульт и, находясь в больнице, сообщила, что не желает видеть родных, так как она была убеждена, что родственники хотели ее отравить с целью получения наследства, сообщает KP.RU.

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