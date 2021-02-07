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Светличная решила продать квартиру в Москве
Кадр из фильма «Моя правда» (2007 год)

Светличная решила продать квартиру в Москве

Никита Абрамов

Звезды

Советская актриса Светлана Светличная собирается продать квартиру в Москве для того, чтобы переехать жить поближе к родственникам. Актриса сообщила, что дала согласие на переезд в Сокольники, так как именно там живут ее родные.

— У меня будет своя квартира рядом с ними. Мы собираемся эту продать и, может, доложить какие-то денежки. Пришло время, когда мне надо жить рядом с детьми и дети должны быть рядом со мной. Потому что я в их участии в моей жизни нуждаюсь, — призналась актриса в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Ранее Светличная попала в больницу, после чего обвинила своих наследников в попытках ее отравить ради получения жилплощади. Тогда же Светлана решила, что квартиру она завещает не им, а своим соседям, однако позже, видимо, передумала.

Ранее подруга актрисы Елена Перелыгина рассказала, что у Светличной якобы развилась деменция.

Читайте также: Сын Светличной развеял слухи об «исчезновении» актрисы

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