Сын Светличной развеял слухи об «исчезновении» актрисы

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Со Светланой Светличной все в порядке, она вне опасности. Об этом Алексей Ивашов, сын заслуженной артистки РСФСР, сообщил «Вечерней Москве» на фоне слухов об исчезновении актрисы.

— Ничего и никуда она не пропадала. У нее все хорошо! Конечно, все нормально! — заявил мужчина.

Он рассказал, что мама виделась с ним и другими близкими людьми в канун Нового года, а также на протяжении рождественской недели. Сын артистки поблагодарил за беспокойство и обещал передать матери наилучшие пожелания.

Ранее подруга Светличной, клинический психолог Елена Перелыгина заявила, что актриса перестала выходить на связь.

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