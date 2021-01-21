«Чуть-чуть потеряна память»: подруга Светличной рассказала о состоянии актрисы

Кадр из фильма «Моя Правда. Светлана Светличная»

Клинический и семейный психолог и подруга заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной Елена Перелыгина рассказала о состоянии актрисы. По ее словам, у актрисы развилась деменция.

Елена Перелыгина пояснила, что решила навестить подругу после ее долгого молчания. Актриса не отвечала на звонки и не выходила на связь.

Психолог отметила, что через некоторое время ей удалось связаться со Светланой Светличной, с ней все было хорошо. Однако во время разговора с актрисой Перелыгина поняла, что у той проблемы с памятью.

— Она и сама это признает и жалуется на это, у нее есть деменция уже. Потеря памяти — она не все вспоминает, даже меня она с трудом вспомнила, несмотря на то что мы с ней так тесно общались, — рассказала подруга Светличной.

По ее словам, актриса сохраняет бодрость духа, следует своему стилю, но у нее «чуть-чуть потеряна память».

Елена Перелыгина предположила, что на нее могла повлиять травма, которую она получила весной 2020 года. Тогда актрисе на голову упала стойка осветительного прибора во время съемок передачи, сообщает Пятый канал.

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