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Прилучный сбросил 16 килограммов для роли Девятаева
Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

Прилучный сбросил 16 килограммов для роли Девятаева

Евгения Владимирова

Звезды

Российский актер Павел Прилучный рассказал журналистам, что для роли в новом фильме о советском летчике он сбросил 16 килограммов.

По словам актера, эта роль далась ему нелегко, играть реально существующего героя ему было трудно. Ради образа узника концлагеря ему даже пришлось отказываться от еды. Прилучный поделился, что в ходе съемок он научился управлять настоящим самолетом, передает Teleprogramma.pro.

Фильм Тимура Бекмамбетова о советском летчике-истребителе Михаиле Девятаеве выходит в прокат в четверг, 29 апреля. Павел Прилучный исполнил в нем главную роль. Консультировал актера сын героя Александр Девятаев.

Ранее актер опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото с семейного отдыха в Сочи.

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Тимур Бекмамбетовроль в фильмеПавел Прилучный
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