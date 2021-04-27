«Павел Припухший»: Прилучный удивил поклонников внешним видом

Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

Актер Павел Прилучный стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Он успел рассказать Урганту о премьере нового фильма «Девятаев», о том как учился азам летного дела ради роли и о своих взаимоотношениях с домашним питомцем, но больше всего поклонников заинтересовал внешний вид артиста.

В комментариях под выпуском пользователи негодовали: «Есть здесь профайлеры, физиогномисты? Просто интересно, что с ним такое?»; «Ну и щеки же он себе наел!»; «Видно хорошо отметили премьеру».

Фото: Youtube / Вечерний Ургант

Некоторые фанаты звезды сериала «Мажор» встали на его защиту: «Товарищи, ему после серьезной драки лицо восстанавливали. Чего пристали к человеку».

Напомним, в ноябре 2020 года актера избил бизнесмен Владимир Семенов. Позже Прилучный попал в больницу: у него были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.

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