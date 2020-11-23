СМИ: Павел Прилучный попал в больницу после избиения

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Актер Павел Прилучный госпитализирован в одну из московских больниц, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По неподтвержденным данным, Прилучный сам обратился к врачам, у него обнаружили травмы лица. После осмотра актера госпитализировали, сообщает Telegram-канал «Mash».

Как уточняет телеканал РЕН ТВ, Прилучный обратился к медикам по возвращении из Калининграда, где он и получил травму. Актер заявил, что упал и ударился головой.

Источник телеканала «360», в свою очередь, утверждает, что Прилучный «сильно избит», поэтому актера госпитализировали в травматологическое отделение. У звезды обнаружены перелом костей лицевого скелета, а также ссадины и ушибы головы, заявил собеседник телеканала.

Официальные комментарии от Прилучного или его представителей не поступали.

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