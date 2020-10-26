«Травма все перечеркнула»: Стебунов рассказал, как пережил перелом позвоночника

Фото: Михаил Садчиков — младший, «Вечерняя Москва»

Российский актер Иван Стебунов рассказал, как в 14 лет пережил перелом позвоночника. Своими воспоминаниями, связанными с травмой, артист поделился в телепрограмме «Когда все дома».

Стебунов рассказал, что показывал неплохие успехи в греко-римской борьбе, завоевывая медали и призы на разных соревнованиях. Однако из-за двух компрессионных переломов позвоночника про спорт ему пришлось забыть. Артист признался, что травма вызывала неприятные ощущения в спине, из-за чего у Стебунова начались проблемы с осанкой.

Как сообщил актер, полтора года ему пришлось провести в корсете, однако это не остановило его спортивных тренировок и желания выступать на соревнованиях. Полученная травма поставила под вопрос спортивную картеру, из-за чего Стебунов сильно переживал.

— Полтора года провел в корсете, но продолжал ходить на тренировки и соревнования. Травма все перечеркнула. Очень переживал по этому поводу, — вспомнил актер.

Кроме того, полученная травма стала проверкой на прочность не только для самого актера, но и для его матери Ольги Михайловны. Женщина, узнав о том, что ее сын оказался в больнице, была вынуждена прервать репетицию спектакля и отправиться к нему.

— Я боялась увидеть Ваню. Это было страшно, но Ваня — боец, — поделилась мать актера.

Ольге Михайловне пришлось временно покинуть театр ради ухода за сыном. В итоге Стебунову удалось восстановиться, и травма его больше не беспокоит. 38-летний актер ведет активный образ жизни и следит за здоровьем. Более того, он даже успел принять участие в проекте «Танцы со звездами».

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