Врач рассказал, что ждет побывавшего в реанимации актера Никоненко

Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Советский и российский актер Сергей Никоненко попал в реанимацию с коронавирусом. Врачи еле откачали артиста. В настоящее время он в сознании, но говорит с трудом. «Вечерняя Москва» узнала у врача, сколько времени понадобится звезде кино, чтобы восстановить речь и здоровье.

По словам врача общей практики, терапевта Андрея Лизина, люди старше 65 лет, у которых уже имеются хронические заболевания, очень тяжело переносят коронавирусную инфекцию.

— Жизненные силы, иммунитет в таком возрасте под воздействием множества факторов ослабевают, в особенности если у человека имеются сопутствующие болезни, — сказал Лизин.

Медик подчеркнул, что преимущественно те, кто попадает в реанимацию при COVID-19, — это люди, которым тяжело дышать и которых подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких.

— Если актер задыхался, то у него протекает болезнь в тяжелой форме. В такой ситуации тяжело не только дышать, но и говорить. Более того, в посткоронавирусный период, когда человек идет на поправку, все равно сохраняются остаточные явления, когда некоторые функции организма уже не работают с полной отдачей. Дыхание восстанавливается долго, речь тоже может быть нечленораздельной. А если человек, к примеру, еще пережил инсульт, то он и вовсе не будет способен четко изъясняться. Сказать, сколько точно времени понадобится, чтобы полностью выздороветь при нынешних обстоятельствах, — задача не из простых. Процесс может затянуться на месяц, а то и на два или три. Смотря какие ресурсы здоровья у артиста,— дополнил собеседник «ВМ».

Что же касается способности пациентов в принципе коммуницировать в реанимации, все, по словам специалиста, зависит от того, в каком состоянии больной.

— Пациенты, находящиеся на аппаратах ИВЛ, как правило, слышат все, реагируют, но по понятным причинам не могут говорить. Также не способны общаться те люди, которые находятся в состоянии медикаментозного сна. Если это не случай с коронавирусом, а, предположим, человек перенес тяжелую, интенсивную терапию, то родственников специально ненадолго подпускают к нему, чтобы не отрывать от социализации, что с психологической точи зрения очень важно, — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что в палаты к коронавирусным больным, понятное дело, посторонних людей не пускают.

Пока артист в настоящее время находится дома. Врачи сказали, что две недели он должен соблюдать карантин.

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