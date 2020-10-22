Юлия Савичева рассказала, как переболела коронавирусом
Певица Юлия Савичева в своем Instagram-аккаунте поделилась размышлениями о коронавирусе и призвала подписчиков соблюдать меры предосторожности.
— Размещая вчерашний пост, я, конечно, не ожидала увидеть в комментариях сообщения о том, что коронавируса не существует. Честно говоря, я в шоке от подобных высказываний! Я и моя семья переболели COVID-19 еще в январе 2020 года. Тогда это заболевание только-только появилось и в России не обсуждалось. Я заболела, когда находилась в Португалии, — написала певица.
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Размещая вчерашний пост, я, конечно, не ожидала увидеть в комментариях сообщения о том, что коронавируса не существует. Честно говоря, я в шоке от подобных высказываний! Я и моя семья переболели COVID-19 еще в январе 2020 года. Тогда это заболевание только-только появилось и в России не обсуждалось. Я заболела, когда находилась в Португалии. Рядом со мной была Аня, которая тоже переболела, но достаточно легко. А я, вернувшись в Москву, свалилась окончательно, заразив мужа и помощницу, которая приносила нам лекарства и еду. Так сильно, как в январе, я не болела никогда. Чудо, что все не закончилось госпитализацией. Я очень благодарна моему лечащему врачу, Марине Ираклиевне, за то, что она сумела в тот момент точно подобрать лечение. Уже тогда, на осмотре, она рассказывала, что в больницу поступает большое количество пациентов с осложнениями и пневмонией. Вы, конечно, можете быть субъективны, не верить в существование или опасность этого заболевания, но соблюдать мировые правила предосторожности должен каждый! Обрабатывать руки антисептиком и носить маску в общественных местах совсем не сложно, соблюдать дистанцию и не лезть целоваться при встрече. На протяжении весенне-летнего карантина я находилась в Португалии и наблюдала, как все, вне зависимости от мнения, выполняли предписанные правила без отступлений от нормы. Безусловно, каронавирус есть, и он, действительно, встряхнул современный мир. Для разрешения сложившейся ситуации понадобится время. Но даже сейчас от нас с вами зависит многое! Давайте начнем с себя и будем соблюдать простые меры предосторожности, думать об окружающих и тогда заражений будет гораздо меньше. #савичева #юлиясавичева #мыслипозитивно
Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva)
Кроме того, Юлия рассказала о том, как заразила своего мужа и дочку Аню и сама чудом не была госпитализирована. Благодарность за лечение Савичева выразила своему врачу.
После певица обратилась к тем людям, которые не верят в существование коронавируса, чтобы они тоже обрабатывали руки антисептиком, носили медицинские маски и соблюдали социальную дистанцию.
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