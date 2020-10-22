Юлия Савичева рассказала, как переболела коронавирусом

Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Певица Юлия Савичева в своем Instagram-аккаунте поделилась размышлениями о коронавирусе и призвала подписчиков соблюдать меры предосторожности.

— Размещая вчерашний пост, я, конечно, не ожидала увидеть в комментариях сообщения о том, что коронавируса не существует. Честно говоря, я в шоке от подобных высказываний! Я и моя семья переболели COVID-19 еще в январе 2020 года. Тогда это заболевание только-только появилось и в России не обсуждалось. Я заболела, когда находилась в Португалии, — написала певица.

Кроме того, Юлия рассказала о том, как заразила своего мужа и дочку Аню и сама чудом не была госпитализирована. Благодарность за лечение Савичева выразила своему врачу.

После певица обратилась к тем людям, которые не верят в существование коронавируса, чтобы они тоже обрабатывали руки антисептиком, носили медицинские маски и соблюдали социальную дистанцию.

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