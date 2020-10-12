Звезды расскажут о своих любимых песнях в эфире радио

Певица Зара / Фото: Пресс-служба Европейской медиагруппы

В жизни каждого человека есть особенные моменты, с которыми связаны определенные песни и мелодии. В новом проекте «Дорожного радио» — «Дорогие сердцу песни» — слушатели рассказывают свои истории о том, какая музыка и почему стала для них любимой. Кроме этого, каждый день в эфире личными воспоминаниями делятся со всей страной и популярные артисты: о важных для них песнях рассказывают Игорь Матвиенко, Валерия, Стас Пьеха, Юлия Савичева, Денис Клявер, Зара, Михаил Турецкий, Андрей Державин и многие другие.

Так, певец Стас Пьеха рассказал о том, что песня Леонида Агутина «Я тебя не вижу» стала саундтреком фильма, который Стас подарил на юбилей своей бабушке.

— Всей семьей мы подготовили документальное кино про именинницу. В нем рассказывалось о невероятных поворотах ее судьбы. И в самом трогательном фрагменте — о любви между бабушкой и дедушкой — фоном играла композиция «Я тебя не вижу» в моем исполнении, — отметил он.

Певица Валерия призналась, что не может сдержать слез, когда слышит песню «Ты моя», которую записала в дуэте со своей дочерью Анной Шульгиной.

А Денис Клявер признался, что его первая любовьсвязана с кинохитом «Прекрасное далеко» — он, как и многие советские мальчики, был влюблен в Алису Селезневу:

— Главная тема фильма — это фантастическая воздушная мелодия, которая создает волшебное настроение!

Рассказать о своих музыкальных воспоминаниях может каждый, для этого достаточно заполнить онлайн-форму. Истории слушателей про «Дорогие сердцу песни» уже звучат в эфире станции. Также их можно прочитать на dorognoe.ru.

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