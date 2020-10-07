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Елена Крыгина приняла участие в первом российском бьюти-подкасте
Оля Гревцева, Аня Ковалева, Юлия Галлямова, Елена Крыгина / Фото: Пресс-служба ООО «Иннова Косметикс»

Елена Крыгина приняла участие в первом российском бьюти-подкасте

Полина Французова

Общество

Компания NAOS совместно со студией подкастов Brainstorm.fm презентовала запуск первого подкаста о красоте в России — «Бьюти завтрак».

В рамках проекта каждый четверг директор по медицинским визитам компании NAOS Оля Гревцева и основатель студии подкастов Brainstorm.fm Аня Ковалева встречаются с приглашенными врачами и экспертами, чтобы обсудить самые актуальные вопросы и разобраться, что влияет на наше самочувствие и то, как выглядит наша кожа.

Во второй серии подкаста говорим о чувствительной коже: разбираемся, что такое синдром чувствительной кожи и в чем его главные проявления, а также обсуждаем особенности использования уходовой и декоративной косметики: как правильно ухаживать за чувствительной кожей и чего стоит избегать.

Гости второго выпуска “Бьюти завтрака”:

Юлия Альбертовна Галлямова, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.

Елена Крыгина, топ-визажист, автор книги «Макияж», основательница Krygina Studio и Krygina Cosmetics.

Второй выпуск «Я чувствую все: чувствительная кожа» уже доступен для прослушивания. Выбрать удобную площадку для прослушивания можно в разделе подкасты на сайте NAOS.

Не забывайте, когда NAOS говорит о коже, забота прежде всего!

Елена Крыгина приняла участие в первом российском бьюти-подкастеФото: Пресс-служба ООО «Иннова Косметикс»

NAOS

Французская дерматологическая компания, применяющая принцип экобиологии в разработке средств марок Bioderma, Institut Esthederm и Etat Pur, заключающийся в уважении экосистемы кожи и в использовании биологичных формул биологического действия.

Brainstorm.fm

Студия подкастов, основанная Аней Ковалевой и Костей Колосковым. Занимается продюсированием подкастов для брендов и созданием авторских аудиошоу (подкасты «180 градусов», «Вам слово», «Мамакаст», «Monday фарш», «Питч Дичь» и другие).

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