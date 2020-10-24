Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Никоненко попал в реанимацию с коронавирусом
Сергей Никоненко резко почувствовал себя плохо / Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Сергей Никоненко попал в реанимацию с коронавирусом

Юлия Курганова

Звезды

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко попал в реанимацию с COVID-19. Об этом в программе «Ты не поверишь!» на НТВ сообщила его коллега, актриса Лариса Лужина. Она рассказала, что за жизнь 79-летнего актера борются врачи.

— Сережа Никоненко в тяжелом состоянии в реанимации. В какой он точно больнице, я не знаю, — сказала артистка.

Она добавила, что узнала о проблемах со здоровьем актера случайно, просто в очередной раз позвонив ему, чтобы спросить, как дела. Но трубку взяла жена Никоненко, которая рассказала, что супруг находится в больнице.

Журналисты смогли поговорить с самим актером по телефону. Он сообщил, что у него диагностировали коронавирус.

— Мне было трудно дышать, тогда я обратился в коммерческую лабораторию, где сделали тест на COVID-19. Он оказался отрицательным, но в этот же день я сделал КТ, у меня обнаружили коронавирус и отправили в реанимацию, — рассказал Никоненко.

Артист сообщил, что сейчас уже находится дома, врачи сказали, что две недели он должен соблюдать карантин.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Юлия Савичева рассказала, как переболела коронавирусом

реанимациякоронавирусСергей Никоненко
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Юлия Зименко
Юлия Зименко

«Тогда успех будет обеспечен»: зачем Путин упомянул святого Франциска

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Кому легче спастись — мужчине или женщине

Все мнения
О проекте