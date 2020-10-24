Сергей Никоненко попал в реанимацию с коронавирусом

Сергей Никоненко резко почувствовал себя плохо / Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко попал в реанимацию с COVID-19. Об этом в программе «Ты не поверишь!» на НТВ сообщила его коллега, актриса Лариса Лужина. Она рассказала, что за жизнь 79-летнего актера борются врачи.

— Сережа Никоненко в тяжелом состоянии в реанимации. В какой он точно больнице, я не знаю, — сказала артистка.

Она добавила, что узнала о проблемах со здоровьем актера случайно, просто в очередной раз позвонив ему, чтобы спросить, как дела. Но трубку взяла жена Никоненко, которая рассказала, что супруг находится в больнице.

Журналисты смогли поговорить с самим актером по телефону. Он сообщил, что у него диагностировали коронавирус.

— Мне было трудно дышать, тогда я обратился в коммерческую лабораторию, где сделали тест на COVID-19. Он оказался отрицательным, но в этот же день я сделал КТ, у меня обнаружили коронавирус и отправили в реанимацию, — рассказал Никоненко.

Артист сообщил, что сейчас уже находится дома, врачи сказали, что две недели он должен соблюдать карантин.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Юлия Савичева рассказала, как переболела коронавирусом