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Лена Миро прокомментировала реакцию вдовы Табакова на откровения Прокловой
Елена Проклова / Фото: youtube.com

Лена Миро прокомментировала реакцию вдовы Табакова на откровения Прокловой

Анастасия Прохорова

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Блогер Лена Миро оценила реакцию вдовы народного артиста СССР Олега Табакова Марины Зудиной на откровения заслуженной артистки России Елены Прокловой.

Ранее вдова Табакова писала о Прокловой, что ей стыдно «за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание», однако позже удалила свой комментарий.

Миро посчитала позицию Зудиной, которая отстранилась от конфликта, верной.

— К чему это я? Ах да! Во времена, о которых рассказывает Проклова, Зудиной было три года. Она не умела читать, считать, петь и танцевать. И, конечно же, не может отвечать за события, в которых не принимала и не могла принимать участие, — сообщила блогер.

Также Лена Миро высказала мнение о том, что Прокловой нужно было сразу разбираться с историей о насильнике, а не обвинять других людей после того, как прошло много лет, сообщает «Экономика сегодня».

Елена Проклова ранее рассказала, как подверглась в 15-летнем возрасте изнасилованию со стороны известного актера.

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конфликтЕлена ПрокловаМарина Зудина
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