Лена Миро прокомментировала реакцию вдовы Табакова на откровения Прокловой
Блогер Лена Миро оценила реакцию вдовы народного артиста СССР Олега Табакова Марины Зудиной на откровения заслуженной артистки России Елены Прокловой.
Ранее вдова Табакова писала о Прокловой, что ей стыдно «за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание», однако позже удалила свой комментарий.
Миро посчитала позицию Зудиной, которая отстранилась от конфликта, верной.
— К чему это я? Ах да! Во времена, о которых рассказывает Проклова, Зудиной было три года. Она не умела читать, считать, петь и танцевать. И, конечно же, не может отвечать за события, в которых не принимала и не могла принимать участие, — сообщила блогер.
Также Лена Миро высказала мнение о том, что Прокловой нужно было сразу разбираться с историей о насильнике, а не обвинять других людей после того, как прошло много лет, сообщает «Экономика сегодня».
Елена Проклова ранее рассказала, как подверглась в 15-летнем возрасте изнасилованию со стороны известного актера.
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