«Злые животные»: Ника Белоцерковская резко осудила хейтеров Елены Прокловой

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Блогер и писательница Ника Белоцерковская жестко отреагировала на критиков актрисы Елены Прокловой, которая призналась, что ее в 15 лет изнасиловал знаменитый актер. По словам Белоцерковской, реакция на интервью привела ее в ярость.

— Подростки — существа с очень хрупкой психикой, и оценить потом нанесенный ущерб невозможно. Сломанная ли это жизнь или глубоко спрятанная травма, которая будет пожирать тебя тихо и незаметно. Но обязательно будет. Но я сейчас не об этом. А о дичайших совершенно комментариях от женщин, осуждающих Проклову. Фиг с ним, с нулевым уровнем эмпатии, когда человек просто по низменному устройству души своей не в состоянии представить себя в роли жертвы. Но уверена: у большинства распинающих актрису есть дети. Это вообще как? — спросила блогер.

По ее мнению, мотивы, из-за которых актриса говорила об изнасиловании, не важны. Но то, что Проклову обвинили в хайпе и желании заработать, она считает «набором упырей».

— Злые животные не в состоянии даже близко понять, насколько таким историям необходима публичность. Что только так можно защитить своих и чужих (внезапно) детей, — отметила Белоцерковская в посте на странице в Facebook.

Кроме того, она осудила актрису Яну Поплавскую за ее критику в отношении Прокловой. Та заявила, что «о подобных вещах говорят либо духовнику, либо врачу».

— К врачу?! К духовнику?! Репутация выше детской трагедии? Простите, но у меня искры из глаз от прочитанного, — отметила Белоцерковская, добавив, что так могут рассуждать «крокодилы».

Она подчеркнула, что нет ни одной причины, чтобы оправдать насилие в отношении ребенка.

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