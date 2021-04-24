Елена Проклова рассказала об изнасиловании в 15 лет известным актером

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Актриса Елена Проклова решилась раскрыть тайну, о которой молчала больше 50 лет. Она рассказала о сексуальных домогательствах на съемочных площадках с самого детства.

Так, в 12 лет к юной артистке начал проявлять интерес второй режиссер фильма, название которого Проклова не стала называть. Мужчина часто поджидал ее в темном коридоре гостиницы, прижимал к стене и залезал руками под одежду.

— Мне было очень больно, стыдно и противно, но я боялась кому-то рассказать об этом. Тогда для меня это было шоком, — поделилась актриса.

Позже Проклова понравилась известному актеру, с которым они вместе снимались. Мужчина был на 18 лет старше 15-летней актрисы и женат, но это не остановило его от настойчивых ухаживаний.

Артист предложил подготовить Елену к поступлению в театральный институт и попросил прочитать басню. По словам актрисы, в это время мужчина встал позади нее и начал трогать ее за интимные места.

— Я не хотела этого, но он объяснял, что так делают все взрослые и я должна его слушаться. Он заставлял меня раздеваться и трогать его, принуждал к оральному сексу, потом сам себя удовлетворял. Это все очень страшно, меня тошнило, я ненавидела это, — рассказала Проклова в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Она призналась, что актер продолжал преследовать ее на протяжении двух лет. Она боялась его и ничего не могла изменить, не знала, как это сделать. Потом у Прокловой появился другой мужчина, за которого она поспешила выйти замуж, потому что видела в этом спасение.

Актриса отметила, что из-за такого извращенного первого сексуального опыта она была покалечена на всю жизнь и всегда боялась секса.

Проклова не захотела называть имя известного актера, который в 15 лет изнасиловал ее и продолжал долго преследовать. Она объяснила это тем, что у него есть дети и внуки, которые не виноваты в его поступках.

Отметим, что ранее актриса много раз рассказывала, что в 15 лет у нее был роман с Олегом Табаковым. Она признавалась, что вышла в первый раз замуж, чтобы прекратить отношения с несвободным артистом.

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