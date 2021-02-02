Елена Проклова рассказала, что Ванга предсказала ей смерть сыновей

Фото: instagram/elproklova

Актриса Елена Проклова в эфире передачи «Сегодня вечером» рассказала, что похоронила троих сыновей во младенчестве. Задолго до трагедии артистку предупреждала об этом предсказательница Ванга.

На передаче в честь 110-летия со дня рождения известной пророчицы Проклова рассказала, как побывала у нее в болгарском селе Рупите.

— Ее первым предсказанием было — «кровь свою терять будешь». Когда ушли мои дети — трое моих мальчиков — я вспомнила эти ее слова, — разоткровенничалась актриса в эфире шоу на Первом канале.

В браке с врачом Александром Дерябиным у Елены родились мальчики-близнецы, но умерли вскоре после появления на свет. Брак Елены и Александра не выдержал такого испытания и они развелись.

Проклова похоронила еще одного малыша, который появился в браке с бизнесменом Андреем Тришиным. Через время после трагедии у супругов родилась дочь Полина.

К тому же у Елены есть еще одна дочь Арина от первого брака с режиссером-документалистом Виталием Мелик-Карамовым

По словам артистки во время второго визита к Ванге, та успокоила ее словами «все в твоей жизни будет хорошо».

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