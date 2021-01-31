«Америки не станет, она рассыпется»: стали известны предсказания Ванги

Ванга предсказала пандемию в мире и рассказала о будущем крупных стран / Фото: youtube.com

Журналист и кум Ванги Сергей Косторной рассказал о ее предсказаниях на 2021 год. Также он поделился тем, что она говорила о будущем всего мира через 20-30 лет. Ясновидящая утверждала, что США перестанет существовать как государство, а Россия будет большой страной.

Также Косторной еще в 2019 году заявил о предстоящей мировой пандемии со слов ясновидящей, но тогда ему никто не поверил. Ванга говорила, что тяжелая болезнь поразит все человечество, она придет из космоса в наказание людям за отношение к земле.

— Разорвалась комета где-то над Китаем и разнесла эту болезнь. Это божья кара, говорила Ванга. Будет две волны этого заболевания, они уже прошли. 20 марта с наступлением нового славянского года по языческому календарю в России станет легче, возможно, маски снимем и врачи найдут эффективное лечение коронавируса. Ванга говорила, что именно русские первыми изобретут вакцину, они подадут руку помощи миру, — рассказал Косторный.

Он добавил, что постепенно начнет улучшаться ситуация в экономике, безработица уйдет. Кроме того, много людей переедут жить в деревни, так как работать можно удаленно и оттуда.

Журналист также рассказал, что, по словам Ванги, две трубы проведут в Европу, им будут закрывать дорогу, но это произойдет. Россию обложат оброками, очевидно имелись ввиду санкции, но к концу 2021 года многие из них отменят.

Еще ясновидящая предсказывала, что в этом году уйдет один из лидеров значимых для России стран, это будет или военный переворот, или естественная смерть, или мгновенная отставка.

Также Косторной заявил, что Ванга не видела США на карте мира через 20-30 лет.

— Я не вижу Америки, ее не станет, она рассыпется, так говорила Ванга. На ее месте останутся только отдельные штаты. А к России присоединятся многие страны, которые от нее отошли, и будет славянский союз, в том числе присоединится и Болгария, — сообщил журналист на программе «Сегодня вечером» на Первом канале.

Он отметил, что многие люди относятся к предсказаниям известной ясновидящей с большой долей недоверия и скепсиса, но ее слова очень часто сбываются.

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