«Бабка, чего орешь?»: Садальский высмеял новый выпуск передачи «Секрет на миллион» с Прокловой

Фото: sadalskij.livejournal.com

Актер Станислав Садальский отреагировал на выпуск программы «Секрет на миллион» с артисткой Еленой Прокловой. Она рассказала Лере Кудрявцевой, что ее изнасиловал знаменитый актер, когда ей было 15 лет.

Садальский в свою очередь разместил на странице в Instagram анекдот про бабку на Красной площади.

На Красной площади сидит бабка и орет: «Насилуют! Помогите! Насилуют!». Подходит полиция: «Бабка, чего орешь? Кто тебя насилует?» А бабка отвечает: «Так 40 лет назад изнасиловали». — «А сейчас чего орешь?» — «Так приятно вспомнить!».

Актер также заявил, что этот анекдот отражает главный смысл сценариев передачи «Секрет на миллион» и «обожаемой Лерочки Кудрявцевой».

В комментариях к посту подписчики Садальского также не стали сдерживать эмоции.

«И зачем старым теткам себя позорить в таком почтенном возрасте? Ничего кроме смеха и жалости они не вызывают»; «Проклова вчера переиграла. Это точно»; «Вопрос цены. Участникам отлично платят. А Прокловой несомненно «Оскар» можно давать, падение ниже плинтуса».

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