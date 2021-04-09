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«Золотой папа»: Прилучный показал, как отдыхает с детьми от Муцениеце в Сочи
Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

«Золотой папа»: Прилучный показал, как отдыхает с детьми от Муцениеце в Сочи

Анастасия Колоскова

Звезды

Актер Павел Прилучный опубликовал в своем Instagram-аккаунте несколько фотографий, на которых показал, как проводит время с детьми от Агаты Муцениеце в Сочи, пока их мама отдыхает на Мальдивах.

На первом снимке актер запечатлен с дочерью Мией во время купания в открытом бассейне. На второй фотографии Мия и Тимофей позируют рядом с дельфином в дельфинарии.

Подписчики знаменитости восхитились его отцовскими качествами.

«Самый заботливый папа. Хорошо вам отдохнуть с детьми»; «Хорошего отдыха, золотой папа»; «Да, любовь к детям проявляется в действиях. Папа — молодец», — написали фолловеры в комментариях.

Ранее сообщалось, что актриса Агата Муцениеце второй раз за год отправилась на Мальдивы. На этот раз она не взяла с собой детей, решив отдохнуть «только для себя».

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отдыхдетиПавел Прилучный
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