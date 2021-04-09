Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Какой же это дар!»: Агата Муцениеце начала заниматься медитацией
Фото: instagram.com/agataagata

«Какой же это дар!»: Агата Муцениеце начала заниматься медитацией

Полина Долганова

Звезды

Актриса и звезда «Закрытой школы» Агата Муцениеце начала заниматься медитацией. О своем новом увлечении девушка рассказала на странице в Instagram.

— Я открываю для себя медитацию! — подписала публикацию артистка.

Она уточнила, что на видео запечатлен процесс подготовки, который включает растяжку и дыхательные практики.

Поклонники оценили новое хобби звезды: «Идеальная фигура!»; «Молодец! Исцеляй свою душу и укрепляй свой дух и тело»; «Агата, медитация — это полная свобода!».

Напомним, ранее актриса поделилась, что живет в сумасшедшем ритме и не успевает проводить достаточно времени с детьми.

Читайте также: «Хочется улыбаться»: Джанабаева поделилась милым фото в пижаме

ЗдоровьемедитацияАгата Муцениеце
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где в Москве знакомиться с девушками: инструкция для начинающих

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Андрей Губин уехал из России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем русский путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Брежневские времена: эпоха застоя или золотой век СССР

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Все мнения
О проекте
Читайте нас в