«Какой же это дар!»: Агата Муцениеце начала заниматься медитацией

Фото: instagram.com/agataagata

Актриса и звезда «Закрытой школы» Агата Муцениеце начала заниматься медитацией. О своем новом увлечении девушка рассказала на странице в Instagram.

— Я открываю для себя медитацию! — подписала публикацию артистка.

Она уточнила, что на видео запечатлен процесс подготовки, который включает растяжку и дыхательные практики.

Поклонники оценили новое хобби звезды: «Идеальная фигура!»; «Молодец! Исцеляй свою душу и укрепляй свой дух и тело»; «Агата, медитация — это полная свобода!».

Напомним, ранее актриса поделилась, что живет в сумасшедшем ритме и не успевает проводить достаточно времени с детьми.

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