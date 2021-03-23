«Кажется, я зомби»: Агата Муцениеце рассказала о сумасшедшем ритме жизни

Фото: Youtube / Agata Muceniece

Актриса и звезда сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце рассказала о сложном рабочем графике. Девушка пожаловалась, что не успевает проводить достаточно времени с детьми.

— Давно детей так не видела, чтобы погулять с ними, провести целый день. Решила, что освобожу в графике только один день для детей, потому что так себе мать получается, — поделилась Муцениеце в YouTube-блоге «Прилучные будни».

Телеведущая добавила, что разрывается между съемками программы «Доброе утро», походом к стоматологу, записью проб и днем рождения друга.

Ранее в СМИ разгорелись слухи о романе звезды с олигархом. Сама актриса пока не комментировала эту информацию.

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