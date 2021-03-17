Подарок от олигарха: телеведущий Шаранин рассказал о таинственном ухажере Муцениеце

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Известный олигарх подарил актрисе Агате Муцениеце автомобиль стоимостью 10 миллионов рублей. Об этом рассказал телеведущий Первого канала Алексей Шаранин.

По его словам, развод с Павлом Прилучным пошел актрисе только на пользу, так как ее карьера с тех пор пошла в гору. К тому же у Муцениеце появился состоятельный бойфренд, который и преподнес ей шикарный подарок — автомобиль «Майбах».

— Это известный олигарх. Он недавно подарил Агате «Майбах» за 10 миллионов рублей, — приводит слова Шаранина «КП».

Напомним, Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным летом прошлого года. У пары есть общие дети — сын и дочка.

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