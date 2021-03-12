«Честный человек»: Клим Шипенко ответил на опровержение слухов о его романе с Муцениеце

Фото: Youtube / Agata Muceniece

Режиссер Клим Шипенко ответил на сообщение Агаты Муцениеце, в котором она опровергла слухи об их романе. Об этом режиссер рассказал в сторис своего Instagram-аккаунта.

Кроме того, актриса в своем Instagram-аккаунте рассказала о том, что хотела бы сняться в фильме Клима Шипенко про космос. Картину собираются снимать на МКС, где всегда хотела побывать девушка. Шипенко нежно ответил на слова Муцениеце.

— Я тебя вижу и слышу. В кино про космос могу позвать, но к полету с двойным гражданством не допустят. Там все строго с отбором. И это не от меня зависит. Я бы допустил. Теперь как честный человек я должен позвать тебя в кино, — рассказал Шипенко.

Ранее в интернете появился ролик, в котором мужчина обнимает Агату Муцениеце и трогает ее за бедра. Многим поклонникам человек с видео показался похожим на Клима Шипенко, однако актриса это опровергла. Она уточнила, что никогда не стала бы начинать роман с женатым мужчиной.

Читайте также: «Я — огромный белый торт»: Монеточка восхитила подписчиков свадебным платьем