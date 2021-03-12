«Я — огромный белый торт»: Монеточка восхитила подписчиков свадебным платьем

Фото: youtube.com/вДудь

Певица Монеточка восхитила поклонников своим свадебным платьем. Снимок в пышном наряде девушка опубликовала в Instagram-аккаунте.

Елизавета Гырдымова, более известная под псевдонимом Монеточка, вышла замуж за композитора Виктора Исаева 31 января 2021 года. По словам певицы, она не планировала приходить на свадебную церемонию в роскошном наряде.

— Никогда бы не подумала, что мое свадебное платье будет таким. Прикидывала, что надену либо брючный костюм, либо короткое, либо черное... Ни в коем случае никаких пышных объемов, тюля, цветочков и рюшек — зарекалась я, — поделилась девушка.

Однако в последний момент у певицы в голове что-то «переклинило», и она выбрала для торжества роскошное белое платье в пол. На опубликованном снимке видно, что пышный наряд невесты украшают и рюши, и цветы, а голову — белая фата.

— Но когда зашла в магазин, что-то переклинило, и вот уже я — огромный белый торт. И, кстати, ни о чем не жалею! — уточнила девушка.

Подписчики оценили выбор певицы. Многие сравнили девушку с принцессой и сказочной феей.

«Нежная и волшебная!»; «У каждой принцессы должно быть такое платье хотя бы раз в жизни»; «Королева, вам очень идет»; «Феечка»; «Платье сказочно красивое»; «Нежное пирожное», — написали поклонники в комментариях.

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