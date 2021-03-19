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Павел Прилучный вышел в свет с Мирославой Карпович
Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

Павел Прилучный вышел в свет с Мирославой Карпович

Кирилл Николаев

Звезды

Актеры Павел Прилучный и Мирослава Карпович появились вместе на творческом мероприятии. Оно было посвящено окончанию съемок сериала «В клетке — 2».

Весь вечер Прилучный и Карпович сидели за одним столиком и общались. Также девушка активно беседовала с коллегами Прилучного. Мероприятие закончилось глубокой ночью. Прилучный и Карпович вместе покинули ресторан, сообщает «СтарХит».

Весной 2020 года Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце после восьми лет брака. После развода актеру начали приписывать роман с коллегой Мирославой Карпович. Сама звезда «Папиных дочек» не комментировала личную жизнь. Впервые ее заметили вместе с актером, когда они выходили из торгового центра с покупками. После этого ей стали писать хейтеры, призывая прекратить отношения с отцом двоих детей. По данным СМИ, пара живет вместе с прошлого года. Их не раз фотографировали вместе на отдыхе.

Читайте также: «Живу с мамой»: Прилучный прокомментировал слухи о романе с Карпович

отношенияПавел ПрилучныйМирослава Карпович
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