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«Живу с мамой»: Прилучный прокомментировал слухи о романе с Карпович
Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

«Живу с мамой»: Прилучный прокомментировал слухи о романе с Карпович

Кирилл Николаев

Звезды

Актер Павел Прилучный не стал подтверждать слухи о романе со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Соответствующий вопрос артисту прозвучал в интервью изданию Peopletalk.ru.

— Сейчас я живу с мамой, — ответил Прилучный на вопрос о романе с Карпович.

Весной 2020 года Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце после восьми лет брака. После развода актеру начали приписывать роман с коллегой Мирославой Карпович. Сама звезда «Папиных дочек» не комментировала личную жизнь. Впервые ее заметили вместе с актером, когда они выходили из торгового центра с покупками. После этого ей стали писать хейтеры, призывая прекратить отношения с отцом двоих детей. По данным СМИ, пара живет вместе с прошлого года. Их не раз фотографировали вместе на отдыхе.

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Павел ПрилучныйМирослава Карповичроман
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