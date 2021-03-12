От Бузовой до Земфиры: назван заработок звезд российского шоу-бизнеса

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Заработок главных лиц российского шоу-бизнеса сильно разнится. Все зависит от сферы их деятельности и уровня известности, сообщает KP.RU.

Среди работников телевидения больше всех получают Андрей Малахов, Иван Ургант, а также некоторые журналисты из аналитических программ на федеральных телеканалах. Они зарабатывают около четырех-пяти миллионов рублей ежемесячно. Эту же сумму ведущие требуют на корпоративах. Юлия Барановская, Лера Кудрявцева и Ольга Бузова получают меньше — один-два миллиона рублей. Дмитрий Нагиев и Сергей Лазарев могут рассчитывать на 300-400 тысяч рублей за съемочный день.

Актеры Александр Домогаров, Чулпан Хаматова, Светлана Ходченкова, Мария Порошина и Павел Прилучный получают около 100-200 тысяч рублей за каждый спектакль. Евгений Миронов и Константин Хабенский зарабатывают около 300-400 тысяч рублей за каждый съемочный день, а Александр Петров, Ирина Горбачева, Павел Деревянко — до 200-300 тысяч рублей в день. Кристина Асмус и Александра Бортич получают 150 тысяч рублей за день съемок. Это самая популярная «ставка» в мире кино и сериалов.

Самыми высокооплачиваемыми звездами России являются певцы. Например, Полина Гагарина, Баста, Дима Билан и Светлана Лобода получают от четырех до шести миллионов рублей за корпоратив. Группа «Иванушки International», Лолита, Моргенштерн, Наташа Королева и Любовь Успенская споют на частной вечеринке всего за два-три миллиона рублей. Самой дорогой звездой является Земфира. За корпоратив она просит до десяти миллионов рублей и выше.

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