Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
От Бузовой до Земфиры: назван заработок звезд российского шоу-бизнеса
Фото: Youtube /PEOPLETALK TV

От Бузовой до Земфиры: назван заработок звезд российского шоу-бизнеса

Кирилл Николаев

Звезды

Заработок главных лиц российского шоу-бизнеса сильно разнится. Все зависит от сферы их деятельности и уровня известности, сообщает KP.RU.

Среди работников телевидения больше всех получают Андрей Малахов, Иван Ургант, а также некоторые журналисты из аналитических программ на федеральных телеканалах. Они зарабатывают около четырех-пяти миллионов рублей ежемесячно. Эту же сумму ведущие требуют на корпоративах. Юлия Барановская, Лера Кудрявцева и Ольга Бузова получают меньше — один-два миллиона рублей. Дмитрий Нагиев и Сергей Лазарев могут рассчитывать на 300-400 тысяч рублей за съемочный день.

Актеры Александр Домогаров, Чулпан Хаматова, Светлана Ходченкова, Мария Порошина и Павел Прилучный получают около 100-200 тысяч рублей за каждый спектакль. Евгений Миронов и Константин Хабенский зарабатывают около 300-400 тысяч рублей за каждый съемочный день, а Александр Петров, Ирина Горбачева, Павел Деревянко — до 200-300 тысяч рублей в день. Кристина Асмус и Александра Бортич получают 150 тысяч рублей за день съемок. Это самая популярная «ставка» в мире кино и сериалов.

Самыми высокооплачиваемыми звездами России являются певцы. Например, Полина Гагарина, Баста, Дима Билан и Светлана Лобода получают от четырех до шести миллионов рублей за корпоратив. Группа «Иванушки International», Лолита, Моргенштерн, Наташа Королева и Любовь Успенская споют на частной вечеринке всего за два-три миллиона рублей. Самой дорогой звездой является Земфира. За корпоратив она просит до десяти миллионов рублей и выше.

Читайте также: Рейтинг популярности принца Гарри и Меган Маркл упал до рекордно низких значений

Шоу-бизнесактерзаработок
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Никита Масленников
Никита Масленников

Как остановить рост цен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте