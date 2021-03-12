Рейтинг популярности принца Гарри и Меган Маркл упал до рекордно низких значений

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Рейтинг популярности принца Гарри и его супруги Меган Маркл упал до рекордно низких значений из-за их недавнего интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом свидетельствуют данные опроса жителей Великобритании, который был проведен компанией YouGov.

В опросе поучаствовали 1,6 тысячи британцев. Согласно полученным данным, 45 процентов респондентов положительно относятся к принцу Гарри, а 48 процентов — отрицательно. В начале марта его позитивный рейтинг был на уровне 52 процентов.

Британцы стали хуже относиться и к Меган Маркл. На данный момент к ней позитивно относится только 31 процент. В начале марта этот показатель был равен 39 процентам.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они, в частности, рассказали о сложностях из-за цвета кожи их сына, а также о мыслях Маркл о самоубийстве во время беременности.

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