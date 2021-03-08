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«Это было странно»: Меган Маркл рассказала о расизме в королевской семье
Фото: instagram.com/sussexroyal

«Это было странно»: Меган Маркл рассказала о расизме в королевской семье

Ростислав Зубков

В мире

Некоторых членов британской королевской семьи по-настоящему волновал цвет кожи первого ребенка Меган Маркл и принца Гарри. Об этом чета рассказала известной американской телеведущей Опре Уинфри.

В рамках интервью для CBS Маркл и Гарри поделились сокровенными деталями личной жизни. Разговор не обошел стороной первенца пары — сына Арчи. По словам герцогини Сассекской, у королевской семьи были «опасения и разговоры о том, насколько темной может быть его (Арчи — прим. «ВМ») кожа, когда он родится». Она уточнила, что об этом ей рассказал супруг.

На уточняющий вопрос Уинфри, кто именно из аристократии выражал подобные опасения, Маркл отказалась отвечать, допустив, что это может серьезно им навредить.

В свою очередь принц Гарри также предпочел не углубляться в подробности.

— Я никогда не расскажу об этом разговоре… Тогда это было странно. Я был немного шокирован, — признался он.

Напомним, принц Гарри и его супруга впервые стали родителями 6 мая 2019 года, у них появился на свет сын Арчи.

В начале января 2020 года пара объявила, что хочет отказаться от финансовых привилегий, которые положены им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Сначала супруги поселились в Канаде, а затем переехали в США.

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ВеликобританияМегал Марклпринц Гарри
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