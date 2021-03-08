Принц Гарри и Меган Маркл назвали пол своего будущего ребенка

Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями в 2019 году / Фото: instagram.com/sussexroyal

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сообщили пол своего второго ребенка, у них родится девочка.

— Иметь любого ребенка — одного или двоих — было бы замечательно. Но когда у вас мальчик, а затем девочка — чего же еще можно желать. Наша семья — нас четверо и две собаки, — рассказал принц Гарри в интервью телеведущей Опре Уинфри в эфире телеканала CBS.

Маркл подтвердила слова мужа.

Напомним, что принц Гарри и его супруга впервые стали родителями 6 мая 2019 года, у них появился на свет сын Арчи.

В начале января 2020 года принц Гарри и Маркл объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, которые положены им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Сначала супруги поселились в Канаде, а затем переехали в США.

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