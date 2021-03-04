Меган Маркл рассказала, как Букингемский дворец способствует слухам о ней и принце Гарри

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Супруга принца Гарри Меган Маркл высказала мнение, что Букингемский дворец способствует «сохранению ложных утверждений» о ее семье.

Маркл дала подробное двухчасовое интервью телеведущей Опре Уинфре на известном американском ток-шоу «Шоу Опры Уинфри». Ведущая поинтересовалась у герцогини Сассекской о ее ожиданиях после столь откровенного интервью, передает РИА Новости.

— Не знаю, как они могли ожидать, что после всего этого времени мы будем просто молчать, раз Фирма (королевская семья — прим. «ВМ») принимала активное участие в закреплении ложных утверждений о нас, — заявила жена принца.

Ранее газета Times сообщила, что три года назад теперь уже бывший пресс-секретарь пары Джейсон Кнауф подал официальную жалобу на Маркл. Причиной такого действия послужил конфликт, в котором Маган спровоцировала увольнение двух сотрудников, однако принц настоял на том, чтобы жалоба все-таки не была рассмотрена. Через пару недель пресс-секретарь был вынужден уйти в отставку. Некоторые члены королевской семьи встали на сторону герцогини, сославшись на ее нелегкое прошлое.

Напомним, что год назад семья объявила об отказе от положения высокопоставленных членов королевской семьи. Елизавета II дала супругам шанс на пересмотр своего решения, однако пара не изменила свои интересы. В результате они лишились титулов «Их Королевских Высочеств» и ряда привилегий.

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