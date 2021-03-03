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Принцу Гарри порекомендовали вернуться в Великобританию для прощания с дедушкой
Фото: instagram.com/sussexroyal

Принцу Гарри порекомендовали вернуться в Великобританию для прощания с дедушкой

Никита Абрамов

В мире

Принцу Гарри порекомендовали вернуться в Великобританию для прощания с его дедушкой, принцем Филиппом, который уже третью неделю находится в больнице. Об этом сообщил The Royal Observer со ссылкой на собственный источник в Букингемском дворце.

Ранее сообщалось, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II, 99-летний принц Филипп, был доставлен в лондонскую больницу после того, как почувствовал себя плохо. У него диагностировали инфекционное заболевание, однако врачи не указали точного диагноза.

Его невестка, герцогиня Корнуоллская Камилла 3 марта сообщила об улучшении состояния принца Филиппа.

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ВеликобританияКоролева Елизавета IIпринц Гарри
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