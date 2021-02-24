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У супруга королевы Елизаветы II диагностировали инфекционное заболевание
Фото: Youtube / The Royal Family

У супруга королевы Елизаветы II диагностировали инфекционное заболевание

Анастасия Колоскова

В мире

Принц Филипп, муж английской королевы Елизаветы II, дополнительно проведет несколько дней в больнице, так как врачи диагностировали у него инфекцию. Об этом сообщает официальное представительство королевской семьи, не раскрывая точный диагноз.

— Герцог Эдинбургский остается в клинике имени короля Эдуарда VII, где лечится в связи с инфекцией. Он чувствует себя комфортно и хорошо реагирует на лечение, но мы ожидаем, что он не будет выписан еще в течение нескольких дней, — цитирует сообщение Букингемского дворца Пятый канал.

Ранее сообщалось, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II, 99-летний принц Филипп доставлен в лондонскую больницу после того, как почувствовал себя плохо.

Известно, что в январе они вместе с королевой получили первые дозы вакцины от коронавируса.

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