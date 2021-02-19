Принц Гарри с женой не вернутся к королевским обязанностям
Британский принц Гарри с его женой Меган Маркл заявили, что не собираются возвращаться к официальным королевским обязанностям. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил Букингемский дворец.
Около года назад принц Гарри вместе со своей женой отказались от статуса высокопоставленных членов королевской семьи. Королева Великобритании Елизавета II дала им год на размышления и принятие решения.
— Герцог и герцогиня Сассекские подтвердили Ее Величеству королеве, что не вернутся в качестве работающих членов королевской семьи, — говорится в сообщении.
В заявлении указано, что герцог и герцогиня в любом случае останутся любимыми членами семьи.
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