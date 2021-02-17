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СМИ: Елизавета II забрала у Меган Маркл все королевские драгоценности
Фото: instagram.com/sussexroyal

СМИ: Елизавета II забрала у Меган Маркл все королевские драгоценности

Ксения Монахова

Общество

Королева Великобритании Елизавета II забрала все украшения у супруги ее внука, принца Гарри, Меган Маркл. Об этом сообщает издание Woman’s Day.

Уточняется, что Маркл ограничили доступ к монаршей сокровищнице. Также королева потребовала от герцогини Сассекской вернуть и те украшения, которые ей были презентованы. В том числе речь идет о королевском кольце с большим голубым камнем, который был вручен супруге принца Гарри после официальной церемонии бракосочетания.

Кроме этого, по неподтвержденной информации, Елизавета II намекала на возврат обручального кольца Меган, которое взято из коллекции матери Гарри — принцессы Дианы. Однако отмечается, что супруга принца смогла отстоять право на сохранение у себя ювелирного украшения.

Напомним, 8 января 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о своем решении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и зарабатывать на жизнь самостоятельно. В ответ Букингемский дворец лишил их права обращения «Ваше Королевское Высочество» и торговой марки Sussex Royal.

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