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«Вне себя от радости»: Елизавета II отреагировала на новость о беременности Меган Маркл
Фото: instagram.com/lina_dolcevita

«Вне себя от радости»: Елизавета II отреагировала на новость о беременности Меган Маркл

Анастасия Чанцева

Общество

Королева Елизавета II поздравила Меган Маркл после новости о пополнении в семье принца Гарри. Представители династии отметили, что очень счастливы.

— Ее Величество, герцог Эдинбургский, принц Уэльский и вся семья в восторге и желают им всего наилучшего, — сообщили представители Букингемского дворца.

На своей странице в Instagram Маркл поделилась эмоциями, которые буквально захлестнули ее. Ранее супруга принца Гарри опубликовала трогательный снимок, под которым и поделилась радостной новостью.

Напомним, Меган и принц Гарри уже воспитывают сына Арчи, которому в мае исполнится два года. Летом у Маркл произошел выкидыш.

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