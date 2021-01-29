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«Королевские ноги» Меган Маркл признали самыми красивыми среди знаменитостей
Фото: instagram.com/sussexroyal

«Королевские ноги» Меган Маркл признали самыми красивыми среди знаменитостей

Ксения Монахова

Звезды

Жена британского принца Гарри Меган Маркл обошла таких знаменитостей, как Эмма Уотсон и Ким Кардашьян в необычном рейтинге. Ее ноги признали наиболее близкими к идеальным. сообщает The Sun.

Отмечается, что ортопед Марио Яу и известный британский врач Доктор Кенни провели исследование, согласно которому выявили всего восемь известных личностей с красивыми ногами.

С помощью формул они сравнили пропорции ног звезд с правилом золотого сечения. Оказалось, что ноги Меган Маркл стали самыми близкими к идеалу.

— Только длина свода ее стопы на 97 процентов совпадает с правилом золотого сечения, это самый высокий показатель среди восьми знаменитостей. Можно сказать, что у нее королевские ноги! — заявил ортопед Яу.

На втором месте по красоте ног оказалась актриса Эмма Уотсон. В тройку также вошла модель и блогер Ким Кардашьян.

Далее расположились актриса Мила Кунис, телеведущая Холли Уиллоби, модель Молли-Мэй Хейг. Также в восьмерку лучших вошли Мишель Киган и Жаклин Джосса.

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