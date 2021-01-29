Вдова Грачевского эмоционально ответила на критику разницы в возрасте с мужем

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Вдова режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская эмоционально ответила всем, кто критиковал пару из-за разницы в возрасте. Белоцерковская была на 35 лет младше художественного руководителя журнала «Ералаш».

— Когда мне задают вопрос: ну как — такая разница в возрасте? Я говорю: ребята, я эту разницу в возрасте не чувствую. Мне иногда казалось, что я старше, чем он. Я чопорная старая бабка, которая ходит и бубнит, он даже надо мной смеялся. Говорил, мол, бабуль, долго будешь бухтеть? Таких мужчин больше нет на свете, их больше не делают, — заявила вдова.

Белоцерковская заявила, что до встречи с ним была «железной леди», а с ним стала сентиментальной и научилась любить.

— Я раньше была холодной и не доверяла никому, он научил меня любить, превратил меня в хрустальный сосуд и королеву. Когда он узнал, что я беременна, чуть ли пылинки не сдувал, — пояснила она.

Она заявила, что три раза отказывалась выходить за Грачевского замуж, на что он поставил ей условие: четвертый раз предложение не прозвучит.

Видео опубликовано на сайте Первого канала.

Напомним, о смерти создателя детского юмористического журнала «Ералаш» стало известно вечером 14 января. В конце декабря 2020 года Борис Грачевский был госпитализирован с COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти режиссера.

Соболезнования близким в связи со смертью режиссера выразили мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова. Церемония прощания с Грачевским прошла 17 января.

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