Скончался Борис Грачевский

Борис Грачевский был госпитализирован с коронавирусом / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Умер художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский. Ему был 71 год. Об этом сообщил его друг, актер Владимир Долинский в четверг, 14 января.

Информацию подтвердила ТАСС жена режиссера Екатерина Белоцерковская.

Ранее Грачевского госпитализировали с COVID-19 в московскую городскую больницу № 52. На момент госпитализации его состояние оценивалось как тяжелое.

Позже художественного руководителя «Ералаша» выводили из медикаментозного сна, так как его состояние улучшилось.

СПРАВКА «ВМ»

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Он окончил Калининградский механический техникум при заводе С.П. Королева, позже — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности «Организация кинопроизводства». Грачевский работал администратором на фильмах режиссеров Александра Роу, Марка Донского и Василия Шукшина.

В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», где работал до конца жизни. Написал 11 сценариев для киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссера-постановщика, а также сыграл несколько ролей в качестве актера, в некоторых сюжетах озвучил текст от автора.

В 1995 году на базе Киностудии имени Горького основал киностудию Ералаш-Лэнд, а в 2005 году на базе киностудии основал киностудию Ералаш.

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