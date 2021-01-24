«Предстоит страшная битва»: юрист высказалась о наследстве Грачевского

Борис Грачевский умер 14 января 2021 года / Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Журналисты оценивают наследство умершего режиссера Бориса Грачевского в 200 миллионов рублей. У него осталось четверо детей и вдова, между которыми должно делиться имущество, если создатель «Ералаша» не оставил завещания. Но адвокат Маргарита Гаврилова считает, что между родственниками Грачевского будет настоящая битва.

— Если режиссер оставил завещание, оформленное надлежащим образом, то оспорить его родственникам будет очень сложно. Он был публичным человеком, и все видели его в здравом уме и твердой памяти. Но я думаю, что его вдове Екатерине Белоцерковской предстоит страшная битва, судя по тому, какие истории крутятся вокруг «Ералаша». Там же не только авторские права, 50 процентов компании принадлежит партнеру и другу Грачевского, все это очень сложно, — заявила юрист.

Другие участники передачи «Звезды сошлись» на НТВ отметили, что вторая жена режиссера Анна Панасенко вполне может начать оспаривать завещание, если посчитает, что их общую дочь Василису в чем-то ущемили.

Но находящаяся в студии юрист Екатерина Гордон, которая занималась разводом Грачевского с Панасенко, выразила уверенность, что Анна не будет устраивать битву за наследство. Она осталась довольна после расставания с режиссером, так как получила все, что хотела, — деньги на квартиру в Москве и приличные ежемесячные алименты.

Напомним, о смерти создателя детского юмористического журнала «Ералаш» стало известно вечером 14 января. В конце декабря 2020 года Борис Грачевский был госпитализирован с COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти режиссера.

Соболезнования близким в связи со смертью режиссера выразили мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова. Церемония прощания с Грачевским прошла 17 января.

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