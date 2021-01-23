СМИ узнали о внебрачном сыне Бориса Грачевского

Борис Грачевский умер 14 января / Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

СМИ узнали о внебрачном сыне недавно умершего режиссера Бориса Грачевского. По имеющейся информации, мальчика ему родила Татьяна Красикова, сотрудница детского лагеря «Орленок». Сына зовут Максим, ему уже 36 лет.

Молодой человек занимается ресторанным бизнесом в Москве. Он сказал журналистам, что Грачевский никогда не помогал его матери и не хотел с ним общаться, но мужчина вырос в большой любви.

— Я не переживал из-за того, что отец со мной не общался. У меня такая шикарная мама! Она сделала все, чтобы я ни о чем не переживал. Грачевский дал мне хорошую генетику, за это я ему благодарен, — сказал Максим Красиков.

Он отметил, что не будет претендовать на наследство режиссера, так как считает, что все должно достаться его законным детям.

Подруга создателя «Ералаша» Лариса Преториус подтвердила, что знала о его внебрачном сыне. Она несколько раз просила Грачевского наладить общение с мальчиком, но он ничего не хотел слышать о сыне, сообщили в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Напомним, о смерти создателя детского юмористического журнала «Ералаш» стало известно вечером 14 января. В конце декабря 2020 года Борис Грачевский был госпитализирован с COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти режиссера.

Соболезнования близким в связи со смертью режиссера выразили мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова. Церемония прощания с Грачевским прошла 17 января.

Читайте также: Бывшая жена Грачевского уедет из Москвы вместе с дочерью после его смерти